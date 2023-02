Vučić pod pritiskom desne opozicije zaradi sporazuma s Kosovom

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je po ponedeljkovih pogovorih v Bruslju, na katerih se je v okviru dialoga s Prištino strinjal s sporazumom o poti k normalizaciji odnosov s Kosovom, znašel pod plazom kritik srbske opozicije, še posebej desne, ki mu očita, da je izdal nacionalne interese. Štiri opozicijske stranke zahtevajo njegov odstop.

Poslanci desne stranke Dveri, skrajno nacionalistične stranke Zapriseženci (Zavetnici), Nove demokratske stranke Srbije ter Gibanja za obnovo kraljevine Srbije so danes zahtevali odstop Vučića, da bi preprečili »rušenje ustavne ureditve Srbije, izdajo in kapitulacijo«. Sporazum so obsodili, češ da pomeni priznanje neodvisnosti Kosova, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po pogovorih s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in Vučićem v Bruslju v ponedeljek zvečer sporočil, da sta se voditelja strinjala z vsebino omenjenega sporazuma, ki ga je pripravila EU, da pa se morajo še dogovoriti o njegovi implementaciji. Novo srečanje je predvideno marca.

Vučić je po pogovorih poudaril, da niso ničesar podpisali in sprejeli, ker da se še morajo dogovoriti o časovnici, Kurti pa je zatrdil, da je sporazum bil pripravljen podpisati, Vučić pa ne.

Po vrnitvi iz Bruslja se je Vučić v Srbiji znašel pod plazom obtožb, da bi podpis sporazuma pomenil, da Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v Združenih narodih oziroma »dejansko neodvisnost Kosova«. Očitajo mu tudi, da je pripravljen celotno Srbijo izročiti za skupnost srbskih občin na Kosovu. Napovedani so protestni shodi.

Bivši srbski predsednik Boris Tadić, ki sedaj vodi zunajparlamentarno Socialdemokratsko stranko, je na Twitterju ocenil, da bi »sedaj že potekali nasilni protesti različnih 'domoljubov', če bi kot predsednik države pred desetimi leti privolil v implementacijo takšnega sporazuma«.

Vučić je že napovedal, da bo danes ob 21. ure na srbski javni televiziji RTS odgovoril na manipulacije in laži, ki jih širijo ne samo tajkunski mediji, temveč tudi RTS, Tanjug in drugi.