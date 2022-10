Obnova Ukrajine kot priložnost

V nadaljevanju preberite:

Za povojno obnovo Ukrajine bo potrebnih več 100 milijard dolarjev sredstev. A kdo bo bdel nad zbiranjem in porabo sredstev ter na kakšen način bomo obnovo financirali? Nemški kancler Olaf Scholz in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta včeraj odprla konferenco o povojni obnovi Ukrajine. EU želi (in mora) odigrati ključno vlogo, a ZDA in druge donatorke tudi same želijo ustrezen nadzor nad porabo sredstev.