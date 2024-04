Od pogorelega dela zgradbe v Københavnu so ostale le še zunanje stene

Danski gasilci nadaljujejo gašenje požara, ki je v torek zajel nekdanjo znamenito borzo v Københavnu, so danes sporočili na omrežju X. Od pogorelega dela zgodovinske zgradbe so ostale le še zunanje stene, gasilci pa skrbijo, da se ognjeni zublji ne bi razširili. Gašenje naj bi trajalo še najmanj 24 ur, poročajo tuje tiskovne agencije.

FOTO: Liselotte Sabroe/Reuters

»Danes zjutraj še vedno gasimo požar v pogorelem delu, od katerega so ostale le še zunanje stene,« so davi na omrežju X sporočili gasilci, ki skrbijo, da se ogenj ne bi razširil na nepoškodovane dele stavbe. Prizadevajo si tudi zagotoviti stabilnost zidov.

Požar so sicer gasilci spravili pod nadzor že v torek popoldne. Njegov vzrok še ni znan, saj preiskovalci nimajo dostopa do objekta, v katerem je med drugim shranjena obsežna umetniška zbirka. Po napovedih bodo dejavnosti gasilcev trajale še vsaj 24 ur.

Obnova ne glede na vse

Nekdanji borzi v Københavnu, eni najbolj znanih znamenitosti danske prestolnice, ki jo je opustošil požar, je treba povrniti nekdanji sijaj, so dejali uradniki.

V skupni izjavi so mestna županja in župani okrožij dejali: »Brez borze ne moremo,« piše BBC. Direktor danske gospodarske zbornice Brian Mikkelsen je obljubil, da jo bodo obnovili ne glede na vse. Zbornica, ki je trenutno zasedala stavbo, je torkovo jutro prizor opisala kot strašen.

Županja mesta Sophie Hæstorp Andersen je skupaj s šestimi okrožnimi župani v svoji izjavi dejala, da obnova ene najbolj znanih znamenitosti zahteva skupna prizadevanja. »Zato se bomo obrnili na dansko gospodarsko zbornico in stopili v dialog o tem, kaj lahko storimo«. »To je del zgodbe o gradnji našega mesta,« je dejala Andersenova, »zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da jo obnovimo.«

FOTO: Liselotte Sabroe/Reuters

Direktor službe za nujno pomoč Jakob Vedsted Andersen je dejal, da poskušajo ugotoviti, kakšen je obseg škode.

Službe za nujne primere so sporočile, da je požar izbruhnil v torek zgodaj zjutraj pod bakreno streho in zajel zgradbo iz rdeče opeke. Z ognjem se je borilo več kot sto gasilcev. Povedali so, da si še vedno prizadevajo zavarovati stabilnost sten in nadzorovati nepoškodovana območja.

Stavbo so obnavljali ob praznovanju 400-letnice, odri okoli nje pa so gasilcem oteževali delovanje.

Plameni so znamenito stavbo iz 17. stoletja zajeli v torek zjutraj. Med drugim se je porušil del strehe s 54-metrskim stolpom, ki so ga gasilci že vrnili danski gospodarski zbornici, ki je lastnica stavbe in v njej tudi domuje. Vodja zbornice je prejem stolpa označil za »majhno luč v temi«.

Močno so bile v požaru poškodovane tudi nosilne konstrukcije, celostno gledano pa je zgorela približno polovica stavbe. Oblasti so dogodek primerjale s požarom na pariški katedrali Notre Dame, ki jo je ogenj uničil pred petimi leti.

FOTO: Ida Marie Odgaard/Reuters

Zgradbo so prvotno zgradili v prvi polovici 17. stoletja in velja za eno najstarejših v Københavnu. V njej je do 70. let prejšnjega stoletja delovala borza. Pred požarom so jo obnavljali, da bi popravili posledice neustrezne prenove v 19. stoletju in pročelju povrnili prvotno podobo.