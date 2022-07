Odmev prvega zaprtja

V nadaljevanju preberite:

Prebivalci Wuhana so se prejšnji teden spomnili začetka pandemije covida-19, ko se je njihovo mesto v zgodovino zapisalo kot prvi primer množične karantene. Enajst milijonov ljudi je bilo dva meseca, dva tedna in dva dni zaprtih v svoje domove. Karantena se je začela 23. januarja 2020 in kitajska oblast vse od takrat izvaja politiko ničelnega covida.