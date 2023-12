Orbánov madžarski bazar v Bruslju

V nadaljevanju preberite:

Madžarska blokada Ukrajine, zvišanje večletnega evropskega proračuna in širitvena politika na Balkanu so teme, ki bodo zaznamovale vrh EU jutri in v petek. Pred vrhom je največja težava madžarski premier Viktor Orbán, ki je napovedal blokado tako odprtja pristopnih pogajanj s Kijevom kot 50-milijardno podporo Ukrajini.

Takšna drža bi ogrozila celoten širitveni sveženj in spodbude Zahodnemu Balkanu, ki ga Orbán sicer močno podpira. Danes je evropska komisija odmrznila 10,2 milijarde evrov evropskih sredstev za Madžarsko. Premier Robert Golob je ob prihodu v Bruselj na vrh EU-Zahodni Balkan povedal, da bi Moldavijo, Ukrajino in BiH morali obravnavati v istem sklopu.