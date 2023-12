Orbánu se nasmiha 10 milijard evrov iz Bruslja

V nadaljevanju preberite:

V evropski komisiji so sinoči še proučevali zadnje odgovore iz Budimpešte in pripravljali odločitev o odmrznitvi dela evropskih sredstev za Madžarsko, blokiranih v zvezi s kršitvami načela vladavine prava. Madžarski naj bi omogočili dostop do približno deset milijard evrov. Ker bo odločitev sprejeta tik pred prelomnim vrhom EU, pred katerim madžarski premier Viktor Orbán žuga z vetom na odločitve o Ukrajini, se pojavljajo očitki o nespodobni trgovini med Brusljem in Budimpešto.