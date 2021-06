Po vrsti umorov ukrepi zoper nasilje nad ženskami

Švedska vlada je danes predstavila akcijski načrt v 40 točkah za boj proti nasilju nad ženskami, v katerem so predvidene strožje kazni za kazniva dejanja te vrste in tudi programi za preprečevanje nasilja.Vlada je načrt objavila po petih umorih žensk, ki so se v obdobju treh tednov zgodili spomladi. V večini primerov so te zločine zagrešili bivši partnerji žrtev.»Dokler bo ena sama ženska umorjena ali pretepena, ne moremo biti zadovoljni in naše delo ni končano,« je ob predstavitvi načrta dejala ministrica za enakost spolovMed predlaganimi ukrepi so strožje kazni za nasilje v družini, posilstvo ali kršenje prepovedi približevanja. Strožje kazni so predvidene tudi za kupovanje spolnih storitev. Možnosti, da jo storilec odnese samo z denarno kaznijo, ne bo več. Švedski zakon o prostituciji prepoveduje kupovanje spolnih storitev, ne pa tudi prodaje.Vlada za žrtve nasilja prav tako širi možnosti za pridobitev varnega bivališča in prepovedi približevanja. Preučili bodo tudi možnost, da bi določena nasilna kazniva dejanja nad ženskami uvrstili med zločine iz sovraštva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Švedska društva za pravice žensk so pozdravila vladne načrte.