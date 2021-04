Počivalšek verjame, da bodo pristopili k odpiranju gostinskih teras

8.37 Med ramazanom v Meko le verniki, cepljeni proti covidu

Zbiranje vernikov okrog Kabe v Meki na prvi dan romanja. FOTO: AFP

7.50 V Nemčiji bodo mlajši od 60 let namesto drugega odmerka AstraZenece prejeli drugo cepivo

7.11 Kacin: Ena od pošiljk cepiva Johnson & Johnson že na poti v Slovenijo

7.01 V spletni obliki se začenjajo Slovenski glasbeni dnevi

6.43 Vlada danes znova o ukrepih za omejevanje epidemije covida-19

Muslimani, ki so preboleli covid-19 ali so proti njemu cepljeni, so v torek začeli romanje in molitve v Meki. Ob začetku postnega meseca ramazan so verniki z maskami na obrazu v skupinah vstopali v Veliko mošejo. Savdsko ministrstvo za hadž je dovolilo romanje in molitve v Meki le tistim, ki so prejeli oba odmerka cepiva, tistim, ki so prejeli en odmerek najmanj štirinajst dni pred romanjem, in tistim, ki so covid-19 že preboleli. Zaradi nove politike lahko Velika mošeja med ramazanom sprejme 50.000 romarjev in 100.000 vernikov na dan. Za zdaj ni znano, ali bodo ta politika veljala tudi ob tradicionalnem romanju hadž kasneje letos. Kraljevina je julija lani omejila število romarjev, ki so se lahko udeležili hadža, enega od petih stebrov islama. Udeležilo se ga je lahko le okoli 10.000 prebivalcev Savdske Arabije, medtem ko so leta 2019 sprejeli 2,5 milijona vernikov.V Nemčiji bodo mlajše od 60 let, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-19 družbe AstraZeneca, drugič cepili s cepivom drugega proizvajalca, so se v torek strinjali deželni ministri za zdravje in vlada. V Nemčiji od konca marca mlajših ne cepijo več z AstraZeneco zaradi možnosti pojava redkih primerov krvnih strdkov. Odločitev bo vplivala na okoli 2,2 milijona ljudi, mlajših od 60 let, ki so že bili cepljeni s prvim odmerkom cepiva AstraZenece. Ministri so sicer v torek sledili priporočilu nemške komisije za cepiva iz prejšnjega tedna. Komisija je še priporočila, da se z drugim odmerkom cepi 12 tednov po prvem cepljenju z AstraZeneco, poročajo tuje tiskovne agencije. Nemčija je ena od več držav, ki je omejila uporabo cepiva AstraZenece na starejše ljudi, potem ko so pri mlajših zaznali nekaj posameznih primerov pojava krvnih strdkov.Cepivo podjetja Johnson & Johnson, ki ga bi ta mesec morala dobiti Slovenija, je že na poti, saj je bila odločitev podjetja o ustavitvi dobave cepiva sprejeta pozneje, je za TV Slovenija včeraj povedal nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja. Ko bo prispelo, bo šlo v karantensko skladišče, dokler se zadeve ne razčistijo. Kadar koli se med cepljenjem pojavijo kakršni koli zapleti, se po Kacinovih besedah cepivo začasno umakne, gre v takšno karantensko skladišče, in počaka, dokler se razmere ne razčistijo, dokler preiskava ni končana in se potem ponovno sprosti.Ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila je v torek predlagala začasno ustavitev uporabe cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson , potem ko so pri šestih osebah po cepljenju z njim potrdili redko motnjo, povezano z nastankom krvnih strdkov. Zaradi zapletov je po cepljenju s tem cepivom v ZDA umrla ena oseba, druga je v kritičnem stanju. Podjetje Johnson & Johnson je zatem začasno ustavilo dobavo svojega cepiva proti covidu-19 državam Evropske unije, ker da skupaj s pristojnimi evropskimi strokovnjaki preverjajo primere motenj strjevanja krvi. EU je sicer do konca junija pričakovala dobavo od 50 do 55 milijonov odmerkov.Z opernim poklonom Mariboru ob stoletnici Opere SNG Maribor se bodo danes na spletni strani Festivala Ljubljana začeli 35. slovenski glasbeni dnevi. Posvečeni so omenjeni stoletnici, ki je bila sicer lani, ko je praznik slovenske glasbe zaradi epidemije odpadel. Na obletnico se navezuje tako koncertni program kot mednarodni muzikološki simpozij.Vlada bo danes predvidoma razpravljala o ukrepih za omejitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali v prihodnjem tednu. Od ponedeljka po 11 dneh strožjih omejitev veljajo nekoliko manj strogi ukrepi, enotno določeni za vso državo. Pri opredelitvi ukrepov za prihodnji teden pa naj bi upoštevali epidemiološke razmere v posameznih regijah. Potem ko je vlada zaradi poslabševanja epidemije za enajst dni močno omejila javno življenje, so od ponedeljka znova odprte šole in vrtci, trgovine in številne storitve, pa tudi muzeji, knjižnice in galerije. Ponovno je dovoljeno izvajanje verskih obredov s sicer močno omejeno navzočnostjo vernikov. Vrhunskim športnikom so dovoljeni treningi in tekme, vadba z določenimi omejitvami pa tudi rekreativnim športnikom. Odpravljena je bila nočna omejitve gibanja, ob zagotavljanju ustrezne razdalje nošenje mask zunaj ni več potrebno. Še vedno pa je prepovedano zbiranje ljudi. Z nekaterimi izjemami ostaja tudi omejitev prehajanja med statističnimi regijami.Za vso državo tako v tem tednu veljajo ukrepi, kot jih je vlada skupaj s strokovno skupino v prenovljenem načrtu njihovega sproščanja predvidela za rdečo fazo. Za prehod v oranžno fazo z dodatnimi sprostitvami pa trenutno na ravni države eden od pogojev ni izpolnjen, saj po zadnjih podatkih sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 1014, pogoj za oranžno fazo pa je povprečno manj kot tisoč okužb na dan v enem tednu. Kot pa je prejšnji teden napovedal minister za zdravje, naj bi ta teden ukrepe opredeljevali glede na fazo po regijah. Tudi pred 11-dnevnim delnim zaprtjem države so bile posamezne regije z ugodnejšo epidemiološko sliko že deležne večjega sproščanja ukrepov in so tam lahko odprli terase gostinskih lokalov. Gospodarski ministerpa je v ponedeljek v oddaji Studio City na TV Slovenija dejal, da verjame, da bodo danes, glede na podatke, ki jih imajo, končno, po dolgem času pristopili k odpiranju gostinstva in prvi korak v tej smeri je odprtje gostinskih teras.