Podjetje Severni tok 2 naj bi šlo v kratkem v stečaj

Podjetje Severni tok 2, zadolženo za istoimenski plinovod med Rusijo in Nemčijo, bo v kratkem sprožilo postopek stečaja, je za nemški časnik Stuttgarter Zeitung dejal vodja družbe Matthias Warnig. Tik pred ruskim napadom na Ukrajino je Nemčija projekt ustavila, ZDA so proti družbi in vodilnim uvedle sankcije, družba je nato odpustila vse zaposlene.

Podjetje Severni tok 2 bo v prihodnjih dneh na sodišču v Zugu v Švici, kjer ima sedež, vložilo predlog za stečaj, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass in ameriškega medija Bloomberg za omenjeni časnik dejal Warnig.

Nemški kancler Olaf Scholz je 22. februarja naznanil, da Nemčija v odgovor na rusko priznanje separatističnih regij Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine začasno projekt plinovoda Severni tok 2 ustavlja. Scholz je zaprosil za začasno ustavitev postopka za pridobitev dovoljenja za plinovod s strani nemškega regulatorja.

Ukrajina in ZDA so potezo pozdravile in ameriški predsednik Joe Biden je naslednji dan naročil uvedbo sankcij proti upravljavcu Severnega toka 2 in njegovim vodilnim uslužbencem.

Podjetje, ki je v lasti ruske državne plinske družbe Gazprom, je nato v začetku marca odpustilo vseh svojih 140 zaposlenih in napovedalo sprožitev insolvenčnega postopka.

Rusija plin v Evropo prek drugih plinovodov, tudi prek ukrajinskega ozemlja, še vedno dobavlja. Je pa Putin napovedal, da bodo plačila za plin sprejemali le še v rubljih.

Voditelji EU, ki se jim je v četrtek na vrhu v Bruslju pridružil tudi Biden, so med drugim razpravljali o zmanjšanju odvisnosti od ruskih energentov, EU in ZDA pa so dosegle dogovor o dobavi 50 milijard kubičnih metrov ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina uniji na leto, ki lahko nadomesti tretjino letne dobave plina iz Rusije v EU. ZDA so se že zavezale, da EU zagotovijo dodatnih 15 milijard kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina v tem letu kot nadomestilo za ruski plin.