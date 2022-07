Pogajanja o oživitvi jedrskega dogovora so se znašla na točki preloma

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija je ta teden ­signalizirala, da je proces oživ­ljanja iranskega jedrskega dogovora, ki poteka od lanskega leta, na točki preloma in da je njegova usoda zdaj v celoti odvisna od politične volje v Teheranu in Washingtonu. Glavni razlogi za pomanjkanje te se ne skrivajo samo v kroničnem pomanjkanju zaupanja med ameriško in iransko stranjo, ampak tudi v zapleteni politični aritmetiki.