Pretresljive podobe četrtega dneva vojne

V Ukrajini že četrti dan divja vojna.

Prebivalci so noč preživeli na postajah podzemne železnice. FOTO: Daniel Leal/Afp

Ruska raketa je zadela devetnadstropno stavbo v mestu Harkov, pri čemer je umrla najmanj ena oseba, več je bilo ranjenih. Zadeli so tudi plinovod v bližini mesta.

Raketa je zadela blok v Harkovu. FOTO: Sergey Bobok/Afp

V mestu Vasilkiv, ki leži okrog 30 kilometrov od Kijeva, je ponoči zagorelo v naftnem skladišču.

EU, ZDA in zaveznice so se odločile, da bodo izločile del ruskih bank iz mednarodnega plačilnega sistema Swift. Ker banke ne bodo mogle opravljati transakcij, bo ohromljen ruski uvoz in izvoz.

Ukrajinski borci pred Kijevom. FOTO: Maksim Levin/Reuters

Dim se dviga nad ukrajinsko prestolnico. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Po zadnjih informacijah se je doslej v sosednje države zateklo že več kot 150.000 Ukrajincev, od tega 115.000 na Poljsko, ta številka pa hitro narašča.