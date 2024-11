Na avstrijskem Štajerskem prvič zmagal svobodnjak

Na nedeljskih deželnih volitvah na avstrijskem Štajerskem je prepričljivo zmagala skrajno desna svobodnjaška stranka (FPÖ) s 34,8 odstotka glasov. Doslej vladajoča ljudska stranka (ÖVP) je prejela 26,8 odstotka podpore, na tretjem mestu pa so glede na delne izide socialdemokrati (SPÖ) z 21,4 odstotka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zeleni so glede na kombinacijo začasnih izidov in projekcij glasovanja po pošti prejeli 6,2 odstotka glasov, v 48-članski deželni parlament v Gradcu pa sta se uvrstila še liberalni NEOS s 5,9 odstotka glasov in komunistična stranka (KPÖ) s 4,4-odstotno podporo. Na Štajerskem sicer za vstop v parlament ni odločilen volilni prag, temveč osvojitev neposrednega mandata v eni od volilnih enot.

FPÖ je tako prvič zmagala na deželnih volitvah na Štajerskem in bo tudi prvič dosegla večino v deželnem parlamentu zunaj avstrijske Koroške.

Stranka je v primerjavi s prejšnjimi volitvami leta 2019 pridobila rekordnih 17,5 odstotne točke, ÖVP pa izgubila 9,8 odstotne točke. SPÖ je svoj zgodovinsko najslabši rezultat z zadnjih volitev poslabšala še za 1,66 odstotne točke.

Vodja svobodnjakov na avstrijskem Štajerskem Mario Kunasek je po objavi prvih projekcij dejal, da ni pričakoval tako visoke podpore. »To je zgodovinski uspeh za štajersko FPÖ, ki je posledica pravilne usmeritve v zadnjih letih,« je poudaril v izjavi za javnost. Ob tem je izpostavil, da se je stranka osredotočila na prava vprašanja – zdravje, migracije, promet in gospodarstvo – in na mizo dala prave rešitve. Na novinarsko vprašanje, ali bo naslednji štajerski deželni glavar, je odgovoril, da bodo to pokazali prihodnji dnevi.

Volitev se je udeležilo 70,3-odstotka od skupaj nekaj več kot 940.000 volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila tako višja kot pred petimi leti, ko je bila 63,5-odstotna.

Z deželnimi volitvami na Štajerskem se je v Avstriji zaključilo super volilno leto, v katerem so se poleg več deželnih zvrstile še evropske ter volitve v zvezni parlament.

Volitve na Štajerskem, po številu prebivalcev v četrti največji zvezni deželi v Avstriji, veljajo tudi za nacionalni barometer političnega razpoloženja. Izjemen volilni uspeh svobodnjakov je v skladu s trendom zadnjih deželnih volitev na Predarlskem in na nacionalni ravni septembra, navaja APA.