Putin nagovarja narod na predvečer pogreba Navalnega

Ruski predsednik Vladimir Putin je nekaj čez deseto uro po našem času začel v svojim letnim nagovorom narodu. Nagovor je postavljen v čas pred prihajajočimi volitvami, ki bodo potekale od 15. do 17. marca. Volitve mu bodo zagotovo prinesle lahko zmago, saj je brez pravih opozicijskih kandidatov, poleg tega njegove enote dosegajo »uspehe« v Ukrajini, rusko gospodarstvo pa uspešno prestaja sankcije Zahoda.

Dve leti po tem, ko je Putin začel napad na Ukrajino, se je njegov položaj izboljšal, navaja AFP. Lani ob tem času so ruske čete opešale zaradi ukrajinskih protiofenziv, ki so jih potisnile nazaj v severovzhodno in južno Ukrajino. A potem ko ukrajinska protiofenziva poleti 2023 ni prinesla podobnih rezultatov, se je Kijev danes premaknil na obrambne položaje.

Zdi se, da se tudi prvotno močna zahodna podpora Ukrajini ohlaja, saj je ameriški paket pomoči v vrednosti 60 milijard dolarjev zastal v kongresu. Na gospodarskem področju gre Rusiji bolje, kot so mnogi pričakovali. Ogromne naložbe v vojaško proizvodnjo, pa tudi visoke plače in ugodnosti za vojake so večinoma zaščitile gospodarstvo pred najhujšimi posledicami zahodnih sankcij.

Notranja enotnost je ključni steber

V začetku nagovora se je, kot za BBC navaja njihov poročevalec, Putin zazrl v prihodnost. Omenil je vprašanja, ki naj bi jih bilo treba rešiti za razvoj države.

Ne da bi posebej omenil Ukrajino, je Putin govoril o podpori »našim bratom in sestram ter njihovi želji, da bi bili del Rusije.« Prebivalce Donbasa in Sevastopola je označil za heroje. Ta ukrajinska ozemlja je Rusija zasegla med svojo obsežno invazijo pred več kot tremi leti. Pravi, da je politična enotnost Rusije ključni steber in da nikomur ne bo dovolil vmešavanja v notranje zadeve. Hvalil je Rusijo in poudaril enotnost naroda ter dejal, da je Rusija steber demokracije.

Kot ključni temi je vodja Kremlja poudaril, da Zahod poskuša uničiti Rusijo in da so Rusi enotni v podpori vojne v Ukrajini, ki jo sam še vedno imenuje posebna vojaška operacija.

Vladimir Putin FOTO: Alexander Kazakov/AFP

V govoru se bo tako zagotovo dotaknil predsedniških volitev, postavil naj bi cilje za prihodnjih šest let, druge podrobnosti o nagovoru, ki bo v palači Gostinji dvor blizu Rdečega trga v Moskvi, ostajajo neznane. Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov ni želel govoriti o podrobnostih. V torek je dejal, da Putin še pili svoj nagovor. Po poročanju ruskih medijev bo Putin govoril o vojni v Ukrajini, dodatnih ukrepih za stabilizacijo gospodarstva in novi socialni politiki za podporo družinam, pa navaja BBC.

Protestniki pozivajo h končanju ruske invazije na Ukrajino (24. februar 2024). FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Nagovor, predvajan v kinematografih

Ruski mediji so poročali, da je njegov nagovor poleg televizije predvajan brezplačno tudi v kinematografih v 20 mestih po Rusiji. Putin bi se, kot navaja AFP, lahko odzval na poziv proruskih separatistov v moldavski odcepljeni regiji Pridnestrju, ki so v sredo Moskvo zaprosili za zaščito.

Lahko bi naslovil tudi izjavo svojega francoskega kolega Emmanuela Macrona, ki ni zavrnil napotitve zahodnih sil v Ukrajino. Ruski voditelj pred politično in vojaško elito svoje države tradicionalno popisuje bilanco preteklega leta in postavlja nove strateške usmeritve.

Zadnjih nekaj let je dogodek uporabil kot platformo za kritiziranje vsega, kar odstopa od tradicionalističnih vrednot, ki jih spodbuja Kremelj.

Lani napadel Ruse, ki so izbrali pot »izdaje«

Leta 2023 je obtožil zahodne države, da izkoriščajo konflikt v Ukrajini kot način, da opravijo z Rusijo. Dejal je tudi, da je treba Ruse, ki so izbrali »pot izdaje«, privesti pred sodišče sredi vse močnejšega zatiranja nesoglasij. Današnji govor prihaja tudi na predvečer načrtovanega pogreba Putinovega glavnega nasprotnika Alekseja Navalnega v Moskvi, ki je 16. februarja umrl v zaporu v nejasnih okoliščinah. Putin, o katerem je znano, da opozicijskega voditelja nikoli ni omenil po imenu, je do zdaj o smrti Navalnega molčal, kar je sprožilo ogorčenje doma in v tujini.