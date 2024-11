Zaradi obtožb o korupciji izglasovali razrešitev župana Murterja

Prebivalci hrvaške občine Murter-Kornati so na nedeljskem referendumu izglasovali razrešitev župana Tonija Turčinova. Za razrešitev Turčinova, proti kateremu so lani vložili obtožnico zaradi zlorabe položaja in pooblastil, je po poročanju hrvaških medijev glasovala velika večina volivcev.

Nedeljskega referenduma o razrešitvi župana občine Murter-Kornati se je po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, udeležilo 44 odstotkov od 1813 volilnih upravičencev. Za razrešitev Turčinova je glasovalo 752 volivcev.

Referendum je občinski svet razpisal na zahtevo svetnikov z liste Za dobro mista. Ti so v nedeljo na uradni strani liste na družbenem omrežju Facebook zapisali, da se 752-krat zahvaljujejo.

Informacije o razrešitvi je potrdil tudi Turčinov. »Po dolgih letih se počutim svobodnega, hkrati pa tudi žalostnega,« je sporočil v nedeljo po referendumu. Dodal je, da bo dolžnost opravljal še dva dni, nato pa se bo posvetil družini.

Zloraba položaja in pooblastil

Hrvaški mediji so pred več kot dvema letoma razkrili, da je Turčinov s službeno kartico plačeval storitve v avstrijskem bordelu, pa tudi zasebna potovanja po Hrvaškem, kosila v restavracijah in bencin.

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala Uskok je proti njemu lani vložil obtožnico zaradi zlorabe položaja in pooblastil. Sumijo ga, da je od začetka leta 2018 do sredine leta 2022 v zasebne namene uporabljal službeno kartico, s čimer naj bi proračun občine oškodoval za več kot 20.000 evrov.