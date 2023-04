Šest milijonov kosov razbite vesti

V nadaljevanju preberite:

»Vse, kar lahko danes naredim, je, da poberem razmetane delčke, ki so ostali za neurjem … in jih poskušam sestaviti v sliko, pa naj bo ta še tako nepopolna.« To je vodilna ideja razstave velikega umetnika in neutrudnega aktivista Ai Weiweija, ki so jo prejšnji teden odprli v londonskem Muzeju dizajna (Design Museum).

Na razstavi je mogoče najti vse mogoče. Zvitek toaletnega papirja, izdelan iz belega marmorja, spominja na začetek epidemije covida-19, ko so ljudje po vsem svetu stali v vrstah, da bi se oskrbeli z najpomembnejšim izdelkom zgodovinskega trenutka. Okruški Ai Weiwejevih del, razbitih v trenutku, ko so predstavniki pekinške oblasti leta 2018 brez napovedi uničili njegov atelje, kažejo umetnikovo sposobnost, da uničevanje spremeni v umetnost. Več tisoč sekir, nožev in rezil iz kamene dobe, razvrščenih v instalacijo, imenovano Still Life, pa želi opozoriti na to, da dizajn – in s tem morda tudi sama umetnost – temelji na potrebi po preživetju.