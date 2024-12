Sirce bi poslali domov s 1000 evri žepnine

V nadaljevanju preberite:

V številnih evropskih državah je izbruhnila razprava o usodi sirskih beguncev. V Avstriji vlada že napoveduje hitro vračanje beguncev v domovino, tega pa si želijo tudi številni politiki in stranke v Nemčiji. V več evropskih državah so tudi ustavili postopke odločanja o azilnih prošnjah Sircev. Človekoljubne organizacije, pa tudi del politike opozarja pred negotovo usodo Sirije in s tem pred prehitrim vračanjem beguncev.