Slovaški premier je odstopil

Slovaški premier Eduard Heger, ki je od decembra vodil začasno vlado, je danes predsednici države Zuzani Čaputovi podal odstopno izjavo. Na Slovaškem so sicer za 30. september napovedane predčasne parlamentarne volitve, predsednica ima zdaj možnost, da do torka imenuje tehnično vlado, ki bo do volitev opravljala tekoče posle.

»Predsednico sem pozval, naj mi odvzame mandat za vodenje vlade,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil Heger. Pojasnil je, da se je za ta korak odločil, ker predsednica ni sprejela nobenega njegovega predloga glede vodenja vlade v aktualni politični krizi.

Predsednica je začasnemu predsedniku vlade sicer naložila, naj čim prej omogoči nove volitve, a je Heger, ki mu na volitvah grozi poraz, te odložil do konca septembra. Heger svari, da bodo volitve na oblast znova pripeljale socialdemokrate, ki jih obtožuje korupcije, poleg tega so zadržani do podpore Ukrajini.

Hegerjev položaj sta v zadnjih dveh še dodatno omajala dva odstopa ministrov njegove vlade. Odstopila sta kmetijski minister Samuel Vlčan ter zunanji minister Rastislav Kačer. Slednji je veljal za tesnega Hegerjevega zaupnika in glavnega zagovornika slovaške podpore Ukrajini v vojni proti Rusiji.

Desnosredinska vladna koalicija je na splošnih volitvah leta 2020 zmagala na podlagi protikorupcijskega programa. Heger je aprila 2021 po sporu znotraj vladajočega zavezništva štirih strank na položaju predsednika vlade zamenjal vodjo stranke Olano Igorja Matoviča.

Po nezaupnici vladi, ki jo je slovaški parlament izglasoval decembra lani in politični krizi, ki je sledila, je Hegerjeva priljubljenost močno upadla. Marca je zapustil desnosredinsko stranko Olano, ki jo je vodil, ter napovedal obiskovanje nove stranke, katere cilj bo združiti desno sredino.