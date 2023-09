Spor, prepir in obtožbe so se začeli prvi seliti na Mesec

V nadaljevanju preberite:

»Pobegni iz črnega oblaka, ki te obdaja. Takrat boš videl svojo svetlobo tako žarečo kot polna luna.« Tako pravi Rumi, perzijski pesnik, čigar rojstni dan praznujemo danes. In to pod polno žetveno luno, ki me je spomnila na njegove verze oziroma njegova sporočila, ki so tako pomembna v današnjem dnevu, polnem črnih oblakov.

Molana Džalal ad-Din Muhamad Rumi, kot mu je bilo ime, se je rodil 30. septembra 1207 v vasi Sangtuda na bregu reke Vakš na območju, ki danes pripada Tadžikistanu. Ko je bil star pet let, se je družina preselila v Samarkand. Kmalu so začeli skozi osrednjo Azijo jezditi mongolski osvajalci in Rumijev oče je bil prisiljen družino odpeljati na zahod.