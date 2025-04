Srbski študenti prikolesarili v Strasbourg

Približno osemdeset srbskih univerzitetnih študentov in njihovih podpornikov, ki pravijo, da je njihov boj za pravico in proti korupciji v večjem delu Evrope spregledan, je v torek zvečer dočakalo junaški sprejem v Strasbourgu, srcu Evropske unije. Po trinajstih dneh in več kot 1300 prevoženih kilometrih iz Novega Sada so prispeli v Francijo z jasnim ciljem: opozoriti evropske institucije na večmesečne proteste proti korupciji in eroziji demokratičnih svoboščin v Srbiji, sicer državi kandidatki za članstvo v EU, poročajo tuje tiskovne agencije.

Skupina je na pot krenila 3. aprila iz Novega Sada, mesta lanske tragedije, ko je zrušenje nadstreška železniške postaje zahtevalo 16 življenj in sprožilo vsedržavni val protestov proti oblastem. Študenti so postali gonilna sila tega gibanja.

Da bi ponesli svoj glas v Evropo, so se odločili za izjemen podvig: vsak dan so prekolesarili od sto do 150 kilometrov, kljubovali močnemu dežju in nizkim temperaturam ter prečkali Madžarsko, Slovaško, Avstrijo in Nemčijo na poti v Francijo. Kot piše AP, so bili na poti deležni toplih sprejemov podpornikov v Budimpešti, na Dunaju in v nemških mestih.

V torek zvečer so kolesarji prispeli na glavni trg v Strasbourgu, kjer zaseda evropski parlament. Tam jih je pričakala čustvena dobrodošlica več sto ljudi, med njimi članov srbske diaspore, francoskih študentov in drugih podpornikov. Vzdušje je bilo odlično, slišati je bilo vzklike »Pumpaj, pumpaj!«, v zrak pa so leteli tudi zamaški penine, opisuje RFE/RL. »Mislim, da je ta protestna akcija popoln uspeh,« je po prihodu za televizijo izjavil eden od kolesarjev. »Mislim, da smo prebudili Evropo.«

Boj proti korupciji in molku

Študentsko gibanje v Srbiji že mesece pretresa državo s skoraj vsakodnevnimi protesti proti predsedniku Aleksandru Vučiću in proti, kot pravijo, vsesplošni korupciji, ki naj bi bila kriva tudi za tragedijo v Novem Sadu. Zahtevajo pravico za žrtve, objavo vseh dokumentov v zvezi z gradbenimi deli na železniški postaji (oblasti trdijo, da so objavile vse »razpoložljive«, česar protestniki ne verjamejo) ter konec vladnih pritiskov in nasilja nad protestniki. Kljub veliki podpori doma in v regiji pa imajo študenti občutek, da jih srbski državni mediji ignorirajo in da Evropska unija njihovemu boju ne namenja dovolj pozornosti, ugotavljata AP in RFE/RL.

Študentsko gibanje v Srbiji že mesece pretresa državo s skoraj vsakodnevnimi protesti proti predsedniku Aleksandru Vučiću in proti, kot pravijo, vsesplošni korupciji, ki naj bi bila kriva tudi za tragedijo v Novem Sadu. FOTO: Frederick Florin/AFP

Vlada predsednika Vučića in njej naklonjeni mediji študente in njihove profesorje obtožujejo, da v sodelovanju z neimenovanimi zahodnimi obveščevalnimi službami delujejo proti državi in poskušajo zrušiti oblast, pri čemer za te trditve niso predstavili dokazov, piše AP. Še v ponedeljek zvečer so študenti v Beogradu in Novem Sadu začasno blokirali vhode v prostore javnih RTV-servisov RTS in RTV v znamenje protesta proti njihovemu poročanju. Politična kriza je konec januarja vodila tudi do odstopa premiera Miloša Vučevića; Vučić je v začetku aprila za mandatarja imenoval malo znanega profesorja Đura Macuta.

Odziv Evropske unije

Odziv Evropske unije na večinoma mirne študentske proteste je bil po mnenju nekaterih opazovalcev doslej zadržan oziroma »mlačen«, kot ocenjuje AP. Uradniki naj bi se izogibali neposredni kritiki Vučića, saj ga očitno vidijo kot ključnega sogovornika za ohranjanje stabilnosti v regiji.

Vendar pa je evropska komisarka za širitev Marta Kos pred kratkim izrazila jasno podporo zahtevam protestnikov. V intervjuju za konzorcij European Newsroom je dejala, da je treba »Srbijo vrniti na evropsko pot«. Poudarila je, da so zahteve EU do Srbije na področju vladavine prava, boja proti korupciji in javnih naročil »skoraj popolnoma enake, kot jih zahtevajo protestniki v Srbiji«.

Skupina je na pot krenila 3. aprila iz Novega Sada, mesta lanske tragedije, ko je zrušenje nadstreška železniške postaje zahtevalo 16 življenj in sprožilo vsedržavni val protestov proti oblastem. FOTO: Igor Pavicevic/Reuters

Študenti nameravajo v Strasbourgu obiskati Svet Evrope in evropski parlament, da bi evropskim institucijam neposredno predstavili svoja stališča in zahteve ter jih pozvali k odločnejšemu ukrepanju glede razmer v Srbiji. Njihov prihod predstavlja močan simbolični pritisk in poskus internacionalizacije boja za demokratične vrednote v državi kandidatki za članstvo v EU.