Strah pred segrevanjem zamrznjenega konflikta

Zaradi spopadov v sosednji Ukrajini se zaostrujejo razmere v Moldaviji, ki ima tudi svoj svojevrstni »Donbas«: uporniško ozemlje Pridnestrje. Kolateralna škoda vojne med Rusijo in Ukrajino je postal »format 5+2«, ne pretirano učinkovita, a vseeno edina mednarodna platforma, prek katere so poskušali urejati odnose med oblastmi v Kišinjovu in »separatisti« v Tiraspolu.