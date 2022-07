Sveta krava v politični kuhinji

V nadaljevanju preberite:

Takoj zatem, ko je Indija odvrgla jarem kolonializma, je skupina nasprotnikov uživanja govedine pisala Mahatmi Gandhiju, velikemu borcu za neodvisnost in moralni avtoriteti nacije, ter ga pozvala, naj podpre njihov predlog o popolni prepovedi klanja krav.

Gandhi je bil v resnici dosleden vegetarijanec in hinduistični vernik, a je na veliko razočaranje vseh, ki so njemu in njegovim sodelavcem pošiljali na desettisoče pisem s prošnjo, naj jih podpre, odgovoril: »Kako bi lahko bila moja vera tudi vera vseh preostalih Indijcev? To bi bil zelo grd pritisk na vse Indijce, ki niso hinduisti … v indijski skupnosti pa ne živijo samo hinduisti, ampak tudi muslimani, farsi, kristjani in druge verske skupnosti … Indija pripada vsem ljudem, ki živijo tukaj.«