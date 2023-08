Svinja nas gleda v oči

V nadaljevanju preberite:

V preteklih letih so se v medijih pojavili moški in ženske z različnih koncev sveta, ki so – zaradi hobija, strasti ali kakšne druge spodbude – bili tigri, koze, mačke, poniji, toda neka transspolna Američanka, ki je nekoč bila moški, je končno našla svojo podobo v obliki zmaja. Dala si je odstraniti ušesa, oblikovati nos in razrezati jezik, vgradila si je rogove in luske, beločnice si je pobarvala zeleno. Dobro se je počutila kot zmajevka.

Toco – pes se je ta teden sklenil v parku malo podružiti z drugimi psi. Ti so sicer radovedno pristopali k njemu in se mu še hitreje umikali, očitno začudeni nad njegovim prav nič živalskim vonjem.

Človek ne dojame, da se ne more kar tako zlahka spremeniti v drugo žival. Ni dovolj pasji kostum, dolga dlaka, štiri tace in rep. Treba bi bilo očistiti dušo. Ljubiti nekoga bolj kot sebe. Biti pripravljen podrediti se, da bi se dvignil v nebesa. Mi tega ne znamo. Mi smo samo ljudje.