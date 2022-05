Tragedije v Siriji ni več na meniju mednarodne skupnosti

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Siriji je zaradi ruske agresije na Ukrajino skoraj v popolni medijski osami. In ne le to. Proračuni humanitarnih organizacij na čelu z najmočnejšimi, denimo Unicefom, že zadnjih nekaj let niso ustrezali terenskim potrebam, letos pa je količina donacij strmoglavila. Posledice so strahotne: po podatkih Unicefa znotraj Sirije nujno potrebuje humanitarno pomoč 6,5 milijona otrok, v begunstvu pa še 5,8 milijona.