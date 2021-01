Trump o urejenem prenosu oblasti - in novem začetku

Novi predsednik Joe Biden nadaljuje z oblikovanjem svoje administracije. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Washington – »Tako kot vsi Američani sem ogorčen nad nasiljem, brezzakonjem in kaosom,« je republikanski predsedniknagovoril Američane, potem ko so mu pri tviterju ponovno odprli račun. Poudaril je, da je po »gnusnem« napadu na ameriški kongres ukazal akcijo nacionalne garde in zveznih varnostnih sil, saj »Amerika je in mora vedno biti država zakona in reda«. Prvič si je za cilj zastavil zagotovitev mirnega in urejenega prenosa oblasti ter naznanil, da bo dvajsetega januarja imenovana nova administracija.»Ta trenutek kliče k celjenju in spravi,« je dejal republikanski prvak, ki ga množično zapuščajo sodelavci, a še vedno noče izrecno priznati poraza na volitvah. Namesto tega je zaradi težavnega premagovanja pandemije in ponovne izgradnje gospodarstva poklical k enotnosti, a tudi k patriotizmu, veri, dobrodelnosti, skupnosti in družini. Državljanom je zagotovil, da je bilo služenje v vlogi predsednika čast njegovega življenja, svojim privržencem pa spet, da se njihovo »fantastično« potovanje šele začenja.Ameriški opazovalci zaradi tega domnevajo, da se hoče predsednik izogniti kazenski odgovornosti za šokantne sredine nemire ter da načrtuje politično kariero po odhodu iz Bele hiše. Tudi Trumpovi privrženci na družbenih omrežjih izražajo prepričanje, da njihov idol ne bo kar izginil. A je še vedno v življenjski nevarnosti policist s Capitol Hilla, življenja pa so izgubili štirje protestniki in mnogi odgovornost za vse to pripisujejo prav Trumpu. Drugi ne razumejo, kako je bil lahko sedež zakonodajne oblasti tako slabo varovan in upravnik policije s Capitol Hilla, ki ne odgovarja predsedniku, ampak kongresu, je že naznanil odstop.Javnost pa še vedno najbolj obsoja razbijače, ki jih je novi predsednikoznačil za vstajnike in domače teroriste. Njegovo pravosodno ministrstvo bo lahko proti njim uporabilo strogo zakonodajo, ki jo je zaradi poletnih levičarskih mestnih izgredov sprejel prav Trump. Drugi visoki demokrati, med njimi tudi predsednica predstavniškega doma, še naprej kličejo tudi k odpoklicu ali razrešitvi republikanskega predsednika.