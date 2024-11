Trump Putina pozval, naj ne zaostruje vojne, Kremelj: To je izmišljotina

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom in ga pozval, naj ne stopnjuje vojne v Ukrajini, ter ga spomnil na močno vojaško prisotnost ZDA v Evropi, je v nedeljo poročal časnik Washington Post.

Kremelj je danes te informacije zanikal. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je namreč novinarjem dejal, da so omenjene informacije popolna izmišljotina in zavrnil navedbe, da se je telefonski klic zgodil. Dodal je, da za zdaj ni nobenih konkretnih načrtov za takšno razpravo. Oba sogovornika sta prejšnji teden sicer dejala, da sta se pripravljena pogovarjati, piše AFP.

Trump je Putina poklical v četrtek s svojega posestva Mar-a-Lago na Floridi in ga spomnil na močno vojaško prisotnost Amerike v Evropi, poroča časnik ob sklicevanju na več virov, ki so želeli ostati neimenovani. Izrazil je menda tudi interes za nadaljnje pogovore o »hitri rešitvi ukrajinske vojne«. Pisanje časnika je povzela francoska tiskovna agencija AFP, za katero je tiskovni predstavnik Trumpove kampanje Steven Cheung izjavil, da ne komentira »zasebnih klicev med Trumpom in drugimi svetovnimi voditelji«.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je zanikalo navedbe, da je bil Kijev vnaprej obveščen o pogovoru med Trumpom in Putinom.

Trumpova izvolitev naj bi imela velik vpliv na skoraj triletni ukrajinski konflikt, saj vztraja pri hitrem končanju spopadov in dvomi o nadaljnji podpori Washingtona Kijevu, poroča AFP.

V ruskih napadih na jugu Ukrajine več mrtvih

V regijah Mikolajev in Zaporožje na jugu Ukrajine je bilo danes v novih ruskih zračnih napadih ubitih najmanj šest ljudi, približno 20 je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Nad večjim delom Ukrajine so davi sprožili opozorilo pred zračnimi napadi.

V Mikolajevu je bilo v napadu ruskega brezpilotnega letala ubitih pet ljudi, še en pa ranjen, je sporočil tamkajšnji guverner Vitalij Kim. »V mestu so izbruhnili požari v stanovanjskih stavbah, vse reševalne službe pa so na terenu,« je sporočil na Telegramu.

Ruske sile so izvedle več zračnih napadov tudi na območje približno 300 kilometrov vzhodno od mesta Zaporožje. Ubit je bil en človek, poškodovanih je več zgradb. Guverner regije Zaporožje Ivan Fedorov je dejal, da je bilo ranjenih 18 ljudi, med njimi pet otrok.

Ukrajinske oblasti so v večjem delu države sprožile opozorilo pred zračnimi napadi, potem ko je ukrajinska zračna obramba potrdila vzlet ruskih bombnikov. »Opozorilo! Raketna nevarnost po vsej Ukrajini! Vzlet letal MiG-31K,« so ukrajinske letalske sile zapisale v sporočilu na Telegramu in dodale, da je osem ruskih bombnikov vzletelo proti Ukrajini.

Napadi so se zgodili dan po tem, ko sta Moskva in Kijev izvedla najbolj obsežne napade z brezpilotnimi letali od začetka vojne. V noči s sobote na nedeljo je Rusija po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na Ukrajino izstrelila 145 brezpilotnih letal. Rusija pa je sporočila, da je v nedeljo sestrelila 34 ukrajinskih dronov, ki so ciljali na Moskvo, kar je bil največji poskus napada na rusko prestolnico od začetka vojne.