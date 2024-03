Trump se boji za svoje nebotičnike

Prejšnji republikanski predsednik ZDA Donald Trump pravi, da ne more plačati skoraj pol milijarde dolarjev kazni, ki mu jih je še pred pritožbo nabilo newyorško sodišče. Vsota naj bi bila previsoka za vse zavarovalnice, na katere se je obrnil, in pravosodna ministrica Letitia James bo morda že prihodnji teden začela zasegati njegove newyorške nepremičnine.

Trumpovi odvetniki so na sodišče vložili prošnjo za opustitev zahteve po plačanju kazni še pred pritožbo na višje sodišče, demokratski tožilci in sodniki New Yorka pa mu niso naklonjeni. Sodnik Arthur Engoron mu je že prej za tri leta prepovedal vodenje poslov, njegovima sinovoma Ericu in Donu mlajšemu za dve leti.

Pravosodna ministrica države New York Letitia James. Foto Yuki Iwamura/Afp

Trumpovo skupno premoženje ocenjujejo na tri milijarde dolarjev, a ga je večina v nepremičninah. Trump se boji, da bi njihova razprodaja prinesla velike izgube, sploh pa naj bi bila tako visoka finančna kazen protiustavna. Sodniški zbor pregleduje pritožbo in bo morda o tem odločal še ta teden, številni opazovalci pa se že bojijo za ugled New Yorka kot poslovnega središča. Trump je med prejemanjem posojil morda res napihoval velikost in vrednost svojih nepremičnin, a se zaradi tega ni pritožila nobena banka, vsem pa je v roku povrnil dolg.