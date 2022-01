Udrihanje po vzhodnoevropskih vojaških bobnih

V nadaljevanju preberite:

Zaradi ruskih vojaških premikov blizu Ukrajine in »nesprejemljivih« zahtev do vzhodne Evrope so ZDA dvignile alarm na višjo raven: ameriška veleposlanica pri Združenih narodih je zaradi »grozečega ruskega obnašanja« zaprosila za zasedanje varnostnega sveta. V Washingtonu in drugih zahodnih prestolnicah nadaljujejo ugibanja, ali ruski predsednik Vladimir Putin ­načrtuje napad in kdaj.