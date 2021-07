Potrdili 21 novih okužb, pozitivnih 2,6 odstotkov testov

V EU z enim odmerkom cepljen večji delež kot v ZDA

EU je zaradi pomanjkanja cepiv dolgo časa pri cepljenju zaostajala za ZDA in Veliko Britanijo. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Popravili zaostanek

Pri 819 opravljenih testih je bilo včeraj pozitivnih 21 oseb, delež pozitivnih primerov je znašal 2,6 odstotka. Število aktivnih primerov se je povečalo na 762, opravljenih je bilo 14.531 hitrih antigenskih testov.14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je vnovič povečala (za 1,6 odstotka) in zdaj znaša 36,1. Povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh medtem znaša 54,1.»Obljubili smo in obljubo izpolnili. Ta teden je EU zavzela prvo mesto na svetu glede na število cepljenih z enim odmerkom,« je včeraj na Twitterju zapisal evropski komisar. EU je pri cepljenju proti koronavirusu namreč prehitela ZDA, z enim odmerkom je cepljen večji delež prebivalstva.Po podatkih statistične strani Our World in Data je v Evropi en odmerek cepiva prejelo 55,5 odstotka ljudi, onkraj Atlantika pa 55,4 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.EU je zaradi pomanjkanja cepiv dolgo časa pri cepljenju zaostajala za ZDA in Veliko Britanijo, v zadnjih mesecih pa se je cepljenje pospešilo.Breton, ki je v Evropski komisiji pristojen za sodelovanje s proizvajalci cepiv, je še sporočil, da unija zdaj izvaža polovico svoje proizvodnje cepiv v več kot sto držav po svetu, kar je dokaz evropske učinkovitosti in solidarnosti.