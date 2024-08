V Gazi začetek cepljenja otrok proti otroški paralizi

V Gazi se je danes začelo cepljenje najmlajših otrok proti otroški paralizi, je sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi, kjer so nedavno odkrili prvi primer te bolezni v zadnjih 25 letih. S kampanjo cepljenja naj bi začeli v osrednjem delu od vojne porušenega pasu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah vodje oddelka za primarno zdravje na ministrstvu Muse Abeda lokalni zdravstveni organi skupaj z Združenimi narodi in nevladnimi organizacijami danes v osrednjem delu Gaze začenjajo cepljenje otrok.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pred tem v četrtek sporočila, da se je Izrael strinjal s serijo tridnevnih humanitarnih premorov v različnih delih enklave, da bi pristojni lahko cepili približno 640.000 otrok, mlajših od deset let. Uradno se bo kampanja začela v nedeljo z obsežnejšim cepljenjem, ko bodo tudi začeli veljati kratkotrajni premori v spopadih.

Cepivo je v Gazo prišlo s posredovanjem Unicefa. FOTO: Eyad Baba/AFP

Otroška paraliza je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene živčni sistem in povzroča ohromitve, lahko tudi smrt. Okužba se prenaša fekalno-oralno prek umazanih rok. Za otroško paralizo so dovzetni vsi, ki je niso preboleli ali niso proti njej cepljeni.

Dženin na Zahodnem bregu odrezan od sveta

Mesto Dženin na zasedenem Zahodnem bregu naj bi bilo spričo obsežne izraelske vojaške operacije na območju odrezano od sveta. V mestu naj bi sicer izraelske sile danes prijele več ljudi. Slišati je tudi streljanje in eksplozije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izrael je v sredo v okviru protiterorističnih operacij začel racije na zasedenem palestinskem ozemlju, med katerimi je bilo doslej ubitih najmanj 20 ljudi. Iz večine mest se je izraelska vojska sicer v četrtek zvečer umaknila, medtem ko je na območju Dženina na severu, ki velja za utrdbo palestinskih borcev, še vedno prisotna.

Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa so izraelske sile danes v mestu prijele več ljudi. Slišati je tudi streljanje in eksplozije. Oskrba z vodo in elektriko naj bi bila prekinjena, skoraj vsa infrastruktura uničena, prebivalci pa naj bi zapuščali svoje domove.

Izraelske sile naj bi streljale tudi na reševalno vozilo palestinskega Rdečega polmeseca. Osebje te organizacije je bilo sicer od začetka vojne v Gazi že večkrat tarča izraelskih napadov, v katerih naj bi življenje izgubilo najmanj 22 ljudi, navaja spletni portal katarske televizije Al Jazeera.