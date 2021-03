V napadu v Indoneziji ranjenih več kot deset oseb

V današnjem napadu je bilo ranjienih 14 oseb. FOTO: Andi Hajramurni/AFP

V eksploziji bombe, ki je danes odjeknila pred katoliško cerkvijo v mestu Makasar v Indoneziji, je bilo poškodovanih več ljudi. Po navedbah tamkajšnje policije sta menda samomorilski napad z bombo izvedli dve osebi, poročajo tuje tiskovne agencije. Odgovornosti za napad doslej ni prevzel še nihče.Po navedbah duhovnika je eksplozija odjeknila pred cerkvijo, ko se je končala maša. Poškodovanih naj bi bilo najmanj 14 ljudi, nekateri huje, je sporočil tiskovni predstavnik policije. Med ranjenimi so tudi trije varnostniki. Zaenkrat domnevajo, da gre pri truplu, ki so ga našli pred cerkvijo, za samomorilskega napadalca.Argo je pojasnil, da sta dva osumljenca skušala priti na območje cerkve na motorju, ko so ju ustavili varnostniki. Eksplozija je odjeknila pred glavnim vhodom, je dodal. V času eksplozije so verniki ravno zapuščali cerkev. Poškodovani so avtomobili, ki so parkirani v bližini.Indonezijo je leta 2018 pretreslo več samomorilskih napadov na cerkve in policijsko postajo v mestu Surabaya, za katere je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država. Najbolj smrtonosen napad islamskih skrajnežev v Indoneziji je bil leta 2002 na Baliju, v katerem sta umrla 202 človeka, med njimi so bili predvsem tuji turisti.