Merz, najboljši socialdemokratski kancler

Razprava na izrednem zasedanju nemškega zveznega parlamenta na temo sprememb ustave in izrednega proračuna, ki finančno predstavljata okoli 900 milijard evrov, je bila vse prej kot mirna. Očitki so leteli na vse strani in nič ne kaže, da je bodočemu kanclerju Friedrichu Merzu uspelo pridobiti nujno potrebne glasove Zelenih za potrditev ustavnih sprememb. Časa pa ima le še do petka, ko bo potekalo glasovanje. Od tega je odvisna tudi usoda koalicijskih pogajanj Unije CDU/CSU in SPD, ki so se uradno začela prav danes.