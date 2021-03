V Nemčiji vse večji koronski kaos

V nadaljevanju preberite:

Nemčija bo korona ukrepe podaljšala do sredine aprila, ali bo omejitve zaostrila in kako, pa še vedno ni jasno. Današnji sestanek kanclerke Angele Merkel in predsednikov deželnih vlad bo po pričakovanjih trajal pozno v večer. Informacije, ki curljajo v javnost, pa dajejo slutiti, da je med udeleženci veliko razlik. Na mizi je bila tudi policijska ura, o kateri pa se udeleženci niso uspeli poenotiti.