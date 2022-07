V pričakovanju prve ukrajinske ladje s pšenico

V nadaljevanju preberite:

Velikanski kombajni so v okolici mesta Ternopil v zahodni Ukrajini sredi dopoldanske pripeke želi zlatorumeno pšenico. Dvigali so oblake rjavega, gostega prahu. Nedaleč stran je bilo parkiranih ducat tovornjakov, ki so čakali, da bodo pšenico, požeto sredi vojne vihre, odpeljali do skladišč in silosov, v katerih je na voljo vsaj še malo prostora – silosi po Ukrajini so namreč bolj ali manj napolnjeni še z lanskim žitom. Tega naj bi v naslednjih tednih vendarle izvozili tja, kjer ga najbolj potrebujejo. Boštjan Videmšek in Jure Eržen iz Ukrajine.