Prebivalci evropskih držav podpirajo povračilne ukrepe ZDA

Donald Trump je 2. april označil za »dan osvoboditve«, ko naj bi ZDA z uvedbo višjih carin in tarif – po njegovem mnenju goljufivim – državam uvoznicam vrnil udarec.

Trump, ki je bil izvoljen tudi na podlagi obljub o prerodu ameriške industrije, se vse od začetka predsedovanja pritožuje na Evropsko unijo, češ da je bila ta ustvarjena z namenom »norčevanja iz ZDA«. Zdaj ji z ukrepi vrača milo za drago in s tem ustvarja paniko ter jezi vse, od politikov in gospodarstvenikov pa do potrošnikov.

V Guardianu objavljena raziskava, ki je bila izvedena na Danskem in Švedskem ter v Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Združenem kraljestvu, je pokazala, da prebivalci teh držav podpirajo povračilne ukrepe, če bo Trump uresničil svoje grožnje. S povračilnimi ukrepi se je strinjalo kar 79 odstotkov anketiranih na Danskem in 56 odstotkov anketiranih v Italiji, piše Guardian.

Finančni ukrepi bi močno vplivali na evropske velikane, v prvi vrsti na nemške proizvajalce avtomobilov in francoska podjetja z dragimi vini in alkoholom, kar do 20 odstotkov njihovega dobička namreč temelji na izvozu v ZDA. Ravno prebivalci Nemčije in Francije, ki v ZDA prodata za 3,7 milijarde evrov vina in žganih pijač na leto, so enotnega mnenja, saj je povračilne ukrepe tam podprlo kar 68 odstotkov anketirancev.

Trumpu se je po robu postavila tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je dejala, da »si želi Evropa doseči rešitev s pogajanji, vendar bo po potrebi zaščitila svoje interese«.

V EU je vse več pritiska, naj Bruselj sprejme protiukrepe tudi na področju storitev, vključno z ukrepi proti digitalnim velikanom.

Trump bo udaril tudi po evropski farmacevtski industriji

Ursula von der Leyen je danes v evropskem parlamentu napovedala, da bodo nova področja na udaru Trumpovih kazenskih carin polprevodniki, farmacevtska industrija in lesna industrija. Že jutri naj bi predsednik ZDA razglasil carine, ki bodo veljale za skoraj vse blago iz številnih držav, je napovedala Nemka.

Odziv EU bo po njenih besedah temeljil na treh stebrih – pripravljenosti na pogajanja z Washingtonom, diverzifikaciji trgovine z drugimi deli sveta in okrepitvi notranjega trga.