V senci vojne v Gazi vse več kriznih žarišč

Na Bližnjem vzhodu je čedalje več kriznih žarišč, skupni imenovalec vseh pa je vojna med Izraelom in Hamasom, ki po več kot treh mesecih še vedno divja. Diplomatska prizadevanja za njeno čimprejšnje končanje za zdaj niso prinesla oprijemljivih rezultatov, razmere v regiji pa opozarjajo na to, da zmanjkuje časa za iskanje rešitev.

Od sedmooktobrskega napada Hamasa na Izrael in izbruha uničujoče vojne v Gazi, med katero je umrlo skoraj 25.000 Palestincev, se vrstijo svarila pred njenim prelivanjem v druge dele regije. Na upravičenost skrbi kaže vse daljši seznam kriznih žarišč, ki so vsaj posredno povezana z najnovejšim poglavjem izraelsko-palestinskega konflikta. Ta segajo od Zahodnega brega in meje med Izraelom in Libanonom do Rdečega morja ter Irana.