V starajoči se družbi potrebujemo priseljevanje

Pred začetkom slovenskega predsedovanja svetu EU se krepi pritisk na slovensko vlado glede njenega ravnanja z mediji. Skrbi Bruslja glede STA in zastraševanja časnikarjev so velike. »Slovenija ne bi smela podcenjevati tveganja za mednarodni ugled, če se položaja ne bo ustrezno lotila,« je v intervjuju za Delo povedala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. To temo bo odprla tudi v pogovorih med jutrišnjim obiskom v Ljubljani. Osrednje teme obiska bodo številne zadeve z njenega področja, ki bodo na ravni EU obravnavane med slovenskim predsedovanjem, kot so migracijski pakt, reforma schengna, bitka proti organiziranemu kriminalu.