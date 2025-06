V Turčiji aretirali novinarja s poldrugim milijonom sledilcev

V Turčiji so danes aretirali enega najbolj znanih turških novinarjev, Fatiha Altajlija. Po poročanju turških medijev so ga prijeli na podlagi obtožb o grožnjah predsedniku Recepu Tayyipu Erdoğanu, ki naj bi jih izrekel v svojem programu na youtubu. Aretacija je sprožila buren odziv v delu javnosti, ki opozarja na krčenje svobode govora, medtem ko sodišče svojo odločitev utemeljuje z visoko verjetnostjo pobega.

Dogajanje se je začelo odvijati bliskovito. Po objavi videoposnetka Fatiha Altajlija 20. junija, je po pisanju nemškega medija Deutsche Welle (DW) v soboto zjutraj predsednikov svetovalec Oktay Saral na družbenem omrežju delil izsek iz oddaje in pripisal pomenljivo sporočilo: »Altajliıııı! Voda se ti je začela segrevati«.

Le nekaj ur kasneje so iz istanbulskega tožilstva sporočili, da so po uradni dolžnosti sprožili preiskavo, kot navaja tiskovna agencija APA. Altajlija so še isti dan pridržali na njegovem domu v istanbulskem okrožju Šišli. Novinar je v svojem zagovoru na sodišču v nedeljo odločno zanikal vse očitke. Kot poroča DW, je zatrdil, da v svoji izjavi »ni bilo niti najmanjšega namena grožnje ali nečesa, kar bi se lahko razumelo kot grožnja predsedniku«.

Altajli je pojasnil, da so bile njegove besede iztrgane iz konteksta in da je želel podati zgolj zgodovinski pogled. V oddaji je namreč, kot je povedal, govoril o tem, da so Turki od tanzimata dalje naklonjeni neposrednemu vplivu na vodenje države preko volitev in da niso privrženci ideje o dosmrtni funkciji kateregakoli voditelja. Pri tem se naj bi skliceval na raziskavo, po kateri 70 odstotkov vprašanih ne bi podprlo ustavnih sprememb, ki bi Erdoğanu omogočile dosmrtno funkcijo.

»Tukaj nikakor ni bilo namena grožnje, izkoristil sem le svojo pravico do kritike predsednika Erdoğana, ki ga osebno poznam. Grožnja je nekaj, česar se nikoli ne poslužujem«, so njegove besede povzeli pri DW. Kljub zagovoru ga je tožilstvo po dveh urah zaslišanja poslalo pred sodnika, ki je v pol ure odredil pripor in ga poslal v zapor. Kot uradni razlog za tako drastičen ukrep so navedli »visoko verjetnost pobega in skrivanja«.

Odločitev sodišča je sprožila val ogorčenja. Odvetnik novinarja Ömer Teker je bil kritičen do postopka, saj so po njegovih besedah informacije o priporu pricurljale v javnost, še preden so bili o tem uradno obveščeni. »Nimam besed. Ponovno smo videli, da je v tej državi konec prava«, je njegovo izjavo prenesel DW. Oglasil se je tudi župan Ankare Mansur Javaš, ki je na omrežju X zapisal, da aretacija zaradi verbalnega delikta ni v skladu z zakonom, razen če obstaja nevarnost pobega, uničenja dokazov ali ponovitve kaznivega dejanja, česar pa v tem primeru po njegovem mnenju ni bilo.»Ta napaka mora biti takoj popravljena, Fatih Altajli mora biti izpuščen«, je še dodal.