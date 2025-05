Erdoğanov tekmec İmamoğlu utišan na platformi X

V Turčiji so danes, 8. maja 2025, blokirali dostop do računa priprtega istanbulskega župana Ekrema İmamoğluja na družbenem omrežju X, je sporočila platforma Engelli Web, ki spremlja internetno cenzuro v državi. Gre za najnovejšo potezo proti ključnemu tekmecu turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, ki je sprožila ostre kritike opozicije in zagovornikov svobode govora.

Uporabniki v Turčiji, ki poskušajo dostopati do İmamoğlujevega profila, ki mu sledi skoraj deset milijonov ljudi (natančneje 9,7 milijona), vidijo le obvestilo: »Račun nedostopen v Turčiji kot odgovor na pravno zahtevo.« Izven Turčije račun ostaja dostopen.

Platforma X zaenkrat dogodka ni uradno komentirala, a je ukrepala na podlagi pravne zahteve turških oblasti, ki so se sklicevale na razloge nacionalne varnosti in javnega reda, poroča Engelli Web. Kasneje je Center za boj proti dezinformacijam pri uradu turškega predsednika pojasnil, da je sodišče odločitev sprejelo po preiskavi objave na İmamoğlujevem računu X z dne 24. aprila.

İmamoğlu, ki velja za glavnega opozicijskega izzivalca 22-letne vladavine predsednika Erdoğana, je bil aretiran 19. marca in zaprt zaradi obtožb korupcije. FOTO: Dilara Senkaya/Reuters

Tožilstvo je to objavo ocenilo kot spodbujanje k storitvi kaznivega dejanja. V tej objavi je İmamoğlu obsodil svojo aretacijo in širše pravosodno zatiranje opozicije ter pozval narod, naj se pritoži in »povzdigne svoj glas«, navaja Reuters. Oblasti so tudi menile, da ker je İmamoğlu trenutno priprt, njegovega računa ne upravlja neposredno on, zato naj bi predstavljal grožnjo javnemu redu.

İmamoğlu, ki velja za glavnega opozicijskega izzivalca 22-letne vladavine predsednika Erdoğana, je bil aretiran 19. marca in zaprt zaradi obtožb korupcije, ki jih sam odločno zanika. Njegova Republikanska ljudska stranka (CHP) ga je kljub priporu imenovala za svojega predsedniškega kandidata za volitve, ki sicer niso predvidene pred letom 2028. Njegovo aretacijo mnogi vidijo kot politično motivirano, čeprav vlada vztraja, da je turško pravosodje neodvisno in brez političnega vpliva. Aretacija je sprožila obsežne demonstracije po vsej državi, na katerih so zahtevali njegovo izpustitev in konec erozije demokracije pod Erdoğanovo vladavino.

Kljub priporu je İmamoğlu ostal aktiven na družbenih omrežjih, zato je blokada njegovega računa X še toliko bolj odmevna. Opozicijski politiki so omejitev ostro kritizirali kot napad na svobodo govora v Turčiji. Odvetniki Ekrema İmamoğluja naj bi se na odločitev o blokadi pritožili. Medtem pa je Gönenç Gürkaynak, odvetnik, ki v Turčiji zastopa platformo X, po poročanju AP in Reuters že sporočil, da je v imenu platforme vložil ugovor zoper odločitev sodišča o blokadi računa.

Po nekaterih javnomnenjskih raziskavah naj bi priljubljenost İmamoğluja po aretaciji celo narasla. FOTO: Yasin Akgul/AFP

K sodišču je predložil obsežno, 27-stransko peticijo z več sto stranmi dokaznega gradiva. Zanimivo je, da je X že teden dni po İmamoğlujevi marčevski aretaciji na turško ustavno sodišče vložil pritožbo zoper vladno odredbo o blokadi več kot sto drugih računov, kar kaže na dolgotrajnejše napetosti med platformo in turškimi oblastmi glede cenzure.

Po nekaterih javnomnenjskih raziskavah naj bi priljubljenost İmamoğluja po aretaciji celo narasla, kar še utrjuje njegov položaj glavnega Erdoğanovega tekmeca na prihodnjih predsedniških volitvah. Današnja blokada njegovega računa X tako predstavlja le še eno v vrsti potez, ki jih analitiki vidijo kot poskus utišanja kritičnih glasov in omejevanja politične konkurence v državi.