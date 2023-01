V Ukrajini naj bi začela veljati ruska prekinitev ognja, Kijev kritičen

V Ukrajini naj bi opoldne začela veljati enostranska prekinitev ognja, ki jo je v četrtek za predvečer pravoslavnega božiča in božični dan po pozivu patriarha Kirila odredil ruski predsednik Vladimir Putin. Trajala naj bi do sobote opolnoči. V Kijevu so napoved označili za hinavščino in del propagande.

»Glede na poziv njegove svetosti, patriarha Kirila odrejam ministru za obrambo Ruske federacije, naj uvede prekinitev ognja vzdolž celotne bojne linije v Ukrajini od 12. ure 6. januarja do 24. ure 7. januarja letos,« je besede Putina v četrtek navedla tiskovna služba Kremlja in dodala, da je ruski predsednik k razglasitvi začasnega premirja pozval tudi ukrajinsko stran.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je napoved na twitterju označil za hinavščino. »Rusija mora zapustiti zasedena ozemlja, le tako bo lahko imela 'začasno prekinitev ognja'. Hinavščino obdržite zase,« je zapisal in potezo Moskve označil za »propagandno gesto«.

Na napoved 36-urnega premierja med pravoslavnim božičem so se kritično odzvali tako v EU kot v ZDA, češ da gre za cinično napoved, če bi želel mir, pa da bi Putin svoje enote umaknil iz Ukrajine.

To je sicer prvič, da Rusija uvaja popolno prekinitev ognja v Ukrajini od začetka ofenzive februarja lani. Pred tem je Putina k enostranski prekinitvi ognja med praznikom v četrtek že pozval turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki se je nato kasneje po telefonu pogovarjal tudi z Zelenskim.