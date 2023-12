Varnostni svet za več človekoljubne pomoči Palestincem

Večdnevna preložitev glasovanja v varnostnem svetu OZN o Gazi je prinesla delne rezultate: ZDA danes niso nasprotovale resoluciji, ki kliče k povečanju človekoljubne pomoči palestinskemu prebivalstvu. Da se je to lahko zgodilo, so morali iz teksta izbrisati pozive k človekoljubni prekinitvi sovražnosti med Hamasom in Izraelom.

Resolucija kliče le k ustvarjanju pogojev za zdržno končanje sovražnosti, ikar je Rusijo navedlo k vzdržanju. Vzdržale so se tudi ZDA. Čeprav se niso pridružile trinajstim glasovom za, pa bodo Palestinci v Gazi morda vendarle prejeli več človekoljubne pomoči. Washington je še v začetku decembra z vetom preprečil sprejem resolucije, ki je pozivala k prekinitvi spopadov.

Palestinski veleposlanik pri OZN Riyad Mansour z ruskim veleposlanikom Vasilijem Nebenzijo. FOTO: Charly Triballeau/Afp

Generalni sekretar OZN António Guterres v načinu, na katerega Izrael izvaja svoje vojaške operacije, vidi velike ovire razdelitvi človekoljubne pomoči 2,3 milijona Palestincem v Gazi, izraelske oblasti je pozval tudi h takojšnjemu koncu prepovedi komercialnih dejavnosti na območju. Ameriška veleposlanica pri OZN Linda Thomas-Greenfield pa je izrazila globoko razočaranje, ker nekatere članice varnostnega sveta nočejo nedvoumno obsoditi Hamasovih terorističnih napadov s 7. oktobra. Resolucija po njenem mnenju vendarle priznava resnost krize.

Tudi Američani soglašajo, da so Palestinci v Gazi največje žrtve spopadov, v maščevanju izraelske vojske za Hamasov napad jih je umrlo že skoraj dvajset tisoč, v veliki večini žensk in otrok. Drugi trpijo lakoto in pomanjkanje, po ocenah pristojne agencije OZN pred nekaj 56 odstotkov, po drugih ocenah še veliko več. ZDA pa še naprej stojijo ob strani izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je tudi po sprejemu najnovejše resolucije varnostnega sveta izključil premirje. Zagotoviti hoče vojaško uničenje Hamasa, da Gaza nikoli več ne bo ogrožala njegove države. Izraelska vojska je prebivalcem osrednje Gaze svetovala umik proti jugu.

Ameriška veleposlanica pri OZN Linda Thomas-Greenfield. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

V Hamasovih rokah so še vedno tudi številni talci. S pomočjo Egipta in ZDA je Katar minuli mesec dosegel prekinitev sovražnosti za osvoboditev 105 talcev v zameno za 240 palestinskih zapornikov v Izraelu. Še preden bi osvobodili vse, je Hamas spet začel s sovražnostmi. Vojni v Gazi ves čas grozi razširitev iz Libanona, kjer proiranski Hezbolah z raketami napada Izrael, v vojaškem maščevanju izraelske vojske je četrtek umrla prebivalka obmejne vasi.

ZDA in številne druge države skrbijo tudi dogajanja v Rdečem morju, kjer še en zaveznik islamske republike Irana na eni najpomembnejših svetovnih plovnih poti napada trgovske ladje. Jemenski Hutijci so v minulih tednih z napadi in celo ugrabitvami ladij ogrozili pot do Sueškega kanala. ZDA so v obrambo proti njim že oblikovale operacijo »varuh blaginje«., a se ji razen Bahraina še ni pridružila nobena arabska država, kljub svojim velikim gospodarskim interesom na območju niti Kitajska. Številne ladijske družbe na območju, kjer običajno vsak dan pluje šestdeset tovornih in drugih ladij, odpovedujejo plovbe.