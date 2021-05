Veliko več truda namenjamo zalivanju sovraštva kot negovanju sočutja

V nadaljevanju preberite:

»Tisti, ki poskušajo sovraštvo premagati s sovraštvom, so podobni bojevnikom, ki posežejo po orožju, da bi z njim premagali tiste druge z orožjem v roki. To ne konča sovraštva, temveč mu odpira prostor, da se še bolj razrašča. Je pa večna modrost, kako sovraštvo soočiti z nesovražnostjo. In ta je bila vedno učinkovita. Zato se tudi imenuje modrost.«



Tako je govoril Buda. Oziroma Sidarta Gautama, kot je bilo ime ustanovitelju budizma, čigar rojstni dan v teh dneh proslavljajo privrženci njegovega nauka in verniki njegove vere. Pravzaprav se ne ve, kdaj točno je bil rojen princ Gautama. Morda tam nekje sredi šestega stoletja pred našim štetjem ali pa morda na začetku petega. Tako je dan njegovega rojstva vsaka država določila drugače in v skladu s svojim lunarnim koledarjem. Japonci so ga proslavili že v začetku aprila, v južni Aziji ga bodo zaznamovali v sredo, v Vietnamu pa šele 26. maja.