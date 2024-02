Vihar zaradi dokumentov lahko odloči zmagovalce volitev

V nadaljevanju preberite:

Zamujeni rok za izdajo dokumentov z novim ustavnim imenom države je omejil gibanje in znatno podražil življenje več kot 650.000 državljanom Severne Makedonije. Ne le potni listi, od 12. februarja so v tujini neveljavne tudi osebne izkaznice, vozniška in prometna dovoljenja in vsi drugi dokumenti, na katerih je zapisano ime Makedonija. Te težave bodo volivcem prav gotovo »pomagale« pri odločanju na aprilskih volitvah.

Potem ko je 12. februarja nehalo veljati prehodno obdobje petih let, po katerem potne listine in listine za mednarodno uporabo s starim imenom države Republika Makedonija nehajo veljati, je v Severni Makedoniji več kot 650.000 ljudi ostalo brez mednarodno veljavnih dokumentov. Četudi imetnik potuje v tujino z novim potnim listom, v katerem je zapisano pravilno ime države Severna Makedonija, ga lahko doletijo težave, če ga na cesti ustavijo in policistom pokaže vozniško dovoljenje ali prometno dovoljenje, v katerem je še staro ime države.