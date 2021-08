Vnovič se odpira sezona lova na vojne zločince

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se Srbija na vse kriplje trudi dosegati evropske standarde in se končno približati članstvu v Evropski uniji, se zdi, da nihče ne želi slišati zahtev iz Bruslja, da mora Beograd v celoti sodelovati pri pregonu vojnih zločinov in kaznovanju vojnih zločincev iz preteklih vojn. Novinarji iz Bosne in Hercegovine so dokazali, da se v Srbiji skriva več ljudi, ki so v BiH obtoženi vojnih zločinov. Srbe pred izročitvijo drugi državi varuje ustava.