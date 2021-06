Vprašanje, ali bo globoko verni Joe Biden še lahko prejemal obhajilo

Številni ameriški škofje so pri vprašanju prekinitve nosečnosti bolj konservativni od papeža Frančiška. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Ameriški predsednikse je v soboto kot običajno udeležil maše v domačem Wilmingtonu in tako ignoriral svarila ameriških katoliških škofov, da zaradi podpore prekinitvi nosečnosti v prihodnosti morda ne bo smel prejemati obhajila. V spremstvu prve dame Jill in vnukinje Natalie je na pokopališču cerkve Brandywine obiskal grob sina, žalost ta čas najvidnejšega ameriškega katolika zaradi številnih družinskih tragedij pa je skalila odločitev ameriške škofovske konference za stališče o pomenu obhajila.Če bodo dokument konec leta sprejeli, bo vsak škof zase odločal, kdo lahko prejme obhajilo in kdo ne, številni katoliški duhovniki in tudi mnogi običajni Američani pa zagovarjajo vero v človeško življenje vse od spočetja. V to po lastnih besedah verjame tudi Biden, njegova administracija pa vendarle načrtuje olajšanje prekinitev nosečnosti in državna sredstva zanje. Verjetni dokument bo tudi v nasprotju s stališčem prefekta Kongregacije za doktrino vere kardinala, da prekinitev nosečnosti in evtanazija nista edini resni zadevi za katoliško moralno in socialno učenje.kot takšne vidi tudi boj proti revščini, rasno neenakost in podnebne spremembe in je pri tem videti bliže demokratskemu predsedniku kot ameriškim škofom. »Mislim, da se ne bo zgodila,« je Biden komentiral nevarnost, da ne bo več smel prejemati obhajila.