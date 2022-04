Vprašanje je, kaj je vedel oče Joe Biden in kdaj

V nadaljevanju preberite:

V Washington Postu so ta teden osvetlili milijonske posle 51-letnega predsednikovega sina in brata Jamesa s kitajskim državnim podjetjem CEFC China Energy v času, ko je bil Joe Biden ameriški podpredsednik. Republikanska senatorja Chuck Grassley iz Iowe in Ron Johnson iz Wisconsina sta seznanila javnost z neposrednimi plačili na Hunterjev račun. Joe Biden se je še kot podpredsednik pred kamerami hvalil z izsiljevanjem ukrajinske vlade za odpustitev državnega tožilca, ki je preiskoval ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina Burisma, v katerem je Hunter Biden pozneje prejemal milijone za sedenje v upravnem svetu.