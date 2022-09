Spominu na Elizabeto II. sta se poklonila tudi Putin in Xi

Včeraj so se že v prvih minutah po tem, ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da se je poslovila Elizabeta II., začela prihajati sporočila sožalja državnikov z vsega sveta. V imenu Slovenije je sožalje včeraj izrazil predsednik Borut Pahor.

Med mnogimi so se odzvali ameriški predsednik Joe Biden, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik evropskega sveta Charles Michel, predsednik Francije Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz, generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in drugi.

Odzivi na smrt kraljice, ki se je v četrtek poslovila po več kot 70 letih na prestolu, si še sledijo. Spominu nanjo sta se med drugim poklonila tudi predsednika Kitajske in Rusije, Xi Jinping in Vladimir Putin, v Braziliji pa so razglasili kar tridnevno žalovanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Xi pripravljen na sodelovanje s Karlom III.

Ruski predsednik Putin je že v četrtek novemu kralju Karlu III. izrekel sožalje in mu zaželel poguma in odpornosti. »Najpomembnejši dogodki nedavne zgodovine Združenega kraljestva so neločljivo povezani z imenom njenega veličanstva. Elizabeta II. je veliko desetletij zasluženo uživala ljubezen in spoštovanje svojih podanikov, pa tudi avtoriteto na svetovnem odru,« je glede na izjavo Kremlja sporočil Putin.

Po smrti kraljice je sožalje britanski vladi in ljudem danes izrazil tudi kitajski predsednik Xi, ki je ocenil, da gre za veliko izgubo za britanski narod. V izjavi, ki so jo objavili kitajski državni mediji, je med drugim izpostavil, da je bila Elizabeta II. prvi britanski monarh na obisku na Kitajskem.

»Xi Jinping je poudaril, da razvoju odnosov med Kitajsko in Združenim kraljestvom pripisuje velik pomen,« so zapisali in dodali, da je Xi pripravljen na sodelovanje s Karlom III. z namenom prizadevanja za »zdrav in stabilen razvoj dvostranskih odnosov v korist obeh držav in njunih ljudi«.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je medtem razglasil celo tri dni nacionalnega žalovanja. Odločitev je predsednik, ki se prihodnji mesec na volitvah poteguje za ponovno izvolitev, predstavil kot znak žalovanja ob smrti kraljice. Na twitterju je zapisal, da Elizabeta II. ni bila »le kraljica Britancem, temveč vsem nam«.

»Vse naše misli so pri kraljevi družini«

Ob smrti Elizabete II. se je tudi veleposlanica Združenega kraljestva v Ljubljani Tiffany Sadler odzvala s poklonom njeni vladavini. »Njeno življenje služenja je bilo izjemno,« je zapisala na Twitterju in dodala, jo bodo zelo pogrešali v domovini kot tudi Sloveniji in po vsem svetu.

»Vse naše misli so pri kraljevi družini,« je še zapisala na Twitterju, kjer so objavili tudi posnetek spuščanja britanske zastave pred poslopjem rezidence britanske veleposlanice na pol droga.