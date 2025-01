Vzroki in posledice potresa na strehi sveta

V nadaljevanju preberite:

Reševalne ekipe, v katerih je skoraj 20.000 ljudi, so včeraj nadaljevale iskanje preživelih v mestu Shigatse v Tibetu, potem ko je širše območje okoli mesta dan prej prizadel potres z močjo 6,8 stopnje po Richterjevi lestvici. Za zdaj naj bi izgubilo življenje 126 ljudi, vendar so pod 3609 porušenimi hišami gotovo številne žrtve, katerih možnosti za preživetje ogrožajo temperature globoko pod ničlo, ki so na nadmorski višini 4500 metrov običajne v tem letnem času.

Kitajski predsednik Xi Jinping je odgovornim organom ukazal, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bodo rešili čim več življenj in da bodo tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo, ponudili varno prebivališče. Državna televizija nenehno prikazuje vojake, kako postavljajo šotore, v katerih bodo prebivali številni prebivalci, dokler se ne bo začela obnova.

Tovrstne katastrofe na Kitajskem vedno spremlja dodatna občutljivost, kadar se zgodijo na območjih, na katerih živijo narodnostne manjšine. Potres v avtonomni pokrajini Tibet oziroma Xizang, kot se imenuje v kitajskem jeziku, je posebej obremenjen s politično, socialno in gospodarsko razsežnostjo.