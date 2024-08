Zaradi objav o vojni v Ukrajini v Rusiji obsodili blogerja na šest let zapora

Sodišče v Moskvi je danes ruskega vojaškega blogerja Andreja Kuršina obsodilo na šest let in pol zapora, ker je na svojem blogu poročal o dveh ruskih napadih v Ukrajini. Razsodilo je, da je kriv širjenja lažnih informacij o konfliktu, ker je objavil, da je ruski napad povzročil težave z dobavo vode v Krivem Rogu, in poročal o napadu na porodnišnico v Zaporožju.

Omenjeno je Kuršin objavil na svojem kanalu Moscow Calling na družbenem omrežju telegram, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju ruskih medijev se je Kuršin od leta 2014 boril na strani proruskih separatistov na vzhodu Ukrajine, kasneje pa je zavzel bolj zmerno in kritično stališče do najbolj radikalnih podpornikov ruske invazije na Ukrajino.

Njegova obsodba ponazarja obseg represije v Rusiji, ki ni uperjena samo proti nasprotnikom vlade in kritikom invazije na Ukrajino, temveč tudi proti nekaterim njenim podpornikom.

Januarja so vplivnega blogerja Igorja Gurkina, nekdanjega poveljnika proruskih separatistov v vzhodni Ukrajini, ki je postal kritik Kremlja, obsodili na štiri leta zapora zaradi »javnih pozivov k ekstremističnim dejanjem«.

Rusija je od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 okrepila represijo nad tistimi, ki je ne podpirajo, tako da sta kazniva tudi širjenje lažnih informacij in diskreditacija oboroženih sil.

Zaradi svojih stališč so obtožili in kaznovali že na tisoče ljudi. Po podatkih ruske nevladne organizacije Memorial je v državi 765 političnih zapornikov.