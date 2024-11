Zaradi poplav, ki so prizadele Španijo, pogrešanih še vsaj 89 ljudi

Kot poroča Guardian, so regionalni pravosodni organi v Valencii potrdili, da je zaradi poplav v Španiji pogrešanih še najmanj 89 ljudi. Predsednik vlade Pedro Sánchez je dejal, da bodo namenili 10,6 milijarde evrov za pomoč žrtvam. Višje sodišče v pokrajini Valencia je v torek sporočilo, da število pogrešanih vključuje le tiste, ki so jih kot pogrešane prijavili njihovi družinski člani. Lahko pa bi bilo izginulih ljudi še več, saj podatki vseh niso bili registrirani.

V močnem deževju je sicer umrlo več kot 217 ljudi. Poplavne vode so zalile predmestja južno od mesta Valencia. V hudem neurju je odnašalo mostove, avtomobile ter poplavilo nepremičnine in tem ohromilo mesto.

»Še vedno je treba najti pogrešane osebe, domovi in podjetja so uničeni, pokopani pod blatom, veliko ljudi pa trpi hudo pomanjkanje,« je dejal Sánchez na novinarski konferenci včeraj v Madridu in dodal: »Delo moramo nadaljevati.«

Kot poroča Guardian, je najmanj 217 ljudi umrlo v Valencii, Kastilji - La Manči in Andaluziji, do zdaj so jih identificirali 133. Sodišče je sporočilo, da so mrliški ogledniki opravili 195 obdukcij in da 62 trupel še vedno čaka na identifikacijo. V torek je Španska nacionalna garda prosila sorodnike pogrešanih, naj posredujejo vzorce DNK za identifikacijo trupel.

Ministrstvo za znanost je oznanilo, da bo za pomoč pri iskanju v Valencio 9. novembra prispelo raziskovalno plovilo nacionalnega znanstvenega organa Španskega nacionalnega raziskovalnega sveta (CSIC), s katerim bodo fotografirali in pregledali morsko dno, saj je velika verjetnost, da bi lahko nekatere pogrešane odnesli reke in morje.

Umrlo je najmanj 217 ljudi. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Sánchez je dejal, da bo nacionalna vlada v celoti financirala stroške čiščenja, ki so jih imele lokalne vlade, in polovico popravil infrastrukture. Pomoč bo vključevala 838 milijonov evrov neposrednih denarnih sredstev malim podjetjem in samostojnim delavcem, ki jih je prizadela nesreča, ter pet milijard evrov posojil z državnim jamstvom.

Kritike in jezo zaradi počasnega odziva je Sánchez komentiral z besedami, da je vlada napotila skoraj 15.000 policistov in vojakov, da pomagajo pri čiščenju območja, ki so jih prizadele poplave. Zraven so tudi gozdarski uradniki, forenzični strokovnjaki, cariniki ter težki stroji, da čim hitreje očistijo ceste in odstranijo ruševine.

Poplave so poškodovale več kot 100.000 avtomobilov, je povedala Sonia Luque, koordinatorica REAC, mreže podjetij za pomoč na cesti, medtem ko bi lahko škoda v podjetjih, ki so jih prizadele poplave, narasla na več kot deset milijard evrov. Vladnih razmer, ki bi Madridu omogočile nadzor nad krizo, Sánchez ni razglasil, saj bi bilo to manj učinkovito.

Poplave so poškodovale več kot 100.000 avtomobilov. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Regionalni vodja Valencie Carlos Mazón je za zamudo pri opozarjanju ljudi krivil hidrografsko konfederacijo Júcar (CHJ), ki je trikrat preklicala načrtovano opozorilo. Iz CHJ so odvrnili, da ne izdajajo opozoril o nevarnosti poplav, saj so za to odgovorne španske regionalne vlade.