ZDA ukazale delno evakuacijo diplomatskega osebja iz Nigra

Po vojaškem udaru v Nigru je ameriški State Department v sredo ukazal začasno evakuacijo vsega nenujnega diplomatskega osebja z ameriškega veleposlaništva v prestolnici Niamey. Pri tem je ameriško zunanje ministrstvo svetovalo vsem ameriškim državljanom, naj zapustijo Niger.

Ameriško veleposlaništvo medtem ostaja odprto za nujne storitve ameriškim državljanom.

»ZDA ostajajo zavezane odnosom s prebivalci Nigra in demokraciji. Ameriški senat je pred kratkim potrdil veleposlanico v Nigru Kathleen FitzGibbon in veselimo se njenega hitrega prihoda v Niamey,« je sporočil State Department, ki je obsodil državni udar, ki ga je vojska izvedla prejšnji teden.

»ZDA zavračajo vse poskuse strmoglavljenja ustavnega reda v Nigru in stojijo ob strani njenim državljanom, Združenju zahodnoafriških držav (Ecowas), Afriški uniji in drugim mednarodnim partnerjem, ki podpirajo demokracijo in vladavino prava ter človekove pravice,« so še sporočili iz State Departmenta ter dodali, da se je z odstavljenim predsednikom Nigra Mohamedom Bazoumo v sredo pogovarjal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

V Nigru je vojaška hunta prejšnji teden prevzela oblast in odstavila predsednika Bazouma. Pred ZDA pa so se za evakuacijo svojih državljanov že odločile Francija, Nemčija, Španija in Italija. Doslej so evakuirali več sto ljudi.